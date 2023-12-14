Учёные думают о нашем будущем: О едином часовом поясе рассказали общественникам в ВКО

Рабочая группа учёных по порядку исчисления времени встретилась с гражданскими активистами, медицинскими работниками, председателями общественных советов и объединений Восточно-Казахстанской области, а также депутатами маслихата и представителями АНК для разъяснения перехода на единый часовой пояс UTC +5, передаёт BaigeNews.kz.

В состав делегации вошли член межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени Болат Нурхожаев, член-корреспондент национальной академии наук, заведующий и профессор кафедрой биофизики и биомедицины КазНУ им. Аль-Фараби Султан Тлеуханов, представитель "Астрофизического института им. В.Г. Фесенкова", заведующая лабораторией "Физика звезд и туманностей" Любовь Шестакова, заместитель председателя Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Бауыржан Касымов.

Встреча прошла в формате конструктивного диалога, общественники получили ответы на свои вопросы.

По словам председателя Восточно-Казахстанского областного маслихата Дениса Рыпакова, активные обсуждения перехода на единый часовой пояс среди местных жителей начались после опубликования проекта на портале Открытые НПА.

"После того как был размещён нормативно-правовой акт для обсуждения, у нас возникло много противоречивых мнений: "зачем нам это нужно, мы давно живём в этом времени и как будто так это и надо". Очень много было негативных мнений, что на час раньше придётся вставать, световой день будет начинаться раньше. Но здесь важно отметить, что наши дети будут на час раньше ложиться спать и высыпаться. Мы сегодня получили разъяснения от врачей, экспертов по хронобиологии, географов. Много приведено интересных научных фактов о том, для чего нам нужен единый часовой пояс. Об этих фактах мы раньше не слышали, и они многих из нас даже переубедили, общественников, аксакалов", - сказал депутат.

О пользе перехода на единый часовой пояс UTC +5 высказалась заместитель главврача Восточно-Казахстанского многопрофильного Центра онкологии и хирургии Анна Кухарева.

"Хотела бы подчеркнуть несомненную пользу в установлении единого часового пояса в Казахстане, потому что синхронизация природных и биологических поясов для наших пациентов играет первостепенную роль. В сфере профилактики поднимается вопрос именно нормализации продолжительности физиологического сна. Именно здоровый сон влияет на иммунитет человека. Казахстанцы с хорошим иммунитетом не подвержены хроническим заболеваниям. Это о вопросах профилактики. Почему это важно в вопросах лечения для онкологических пациентов? Потому что, главное для нас - приверженность лечению. Когда установится единый часовой пояс, те лекарственные препараты, которые мы назначаем пациентам с рекомендациями по приёму, будут как раз-таки применяться чётко в соответствии с биологическими часовыми поясами, то есть с большей эффективностью. Точно также и по вопросу логистики – единый часовой пояс облегчит логистику для наших пациентов, которые получают лечение в других областях. Для нас это будет очень важным решением", - отметила онколог.

Мнение о переходе на единый часовой пояс изменил председатель областного совета ветеранов Айтказы Шерубаев.

"У нас в общественном объединении были разные мнения по поводу смены часового пояса, но я понял, что власти и учёные думают о нашем будущем, в первую очередь о здоровье нашего будущего поколения - детей и внуков. Во-вторых, я понял, что есть польза и для экономики страны. Поэтому нам нужно вместе поддержать этот проект. Мы это предложение поддерживаем", - подчеркнул Айтказы Шерубаев.

Представитель ОЮЛ "Гражданский альянс ВКО" Аяужан Ашимова выразила готовность проводить разъяснения среди населения о переходе на единый часовой пояс UTC +5.

"Сначала мы узнали о часовом поясе из соцсетей. Сегодня к нам прибыли учёные. Благодарим, что провели специальное разъяснительное мероприятие. Мне как председателю "Гражданского альянса ВКО" поступали различные вопросы, были и недопонимания. К примеру, бизнесмены предложение учёных поддержали, понимая, что переход на единый часовой пояс экономически выгоден, а некоторые жители не понимали смысла перехода. Для разъяснительных бесед среди населения нам было важно получить научно-обоснованную информацию, сегодня мы её получили и готовы проводить разъяснения среди граждан со своей стороны", - сказала Аяужан Ашимова.

По итогам встречи представители Общественных Объединений Восточно-Казахстанской области поддержали доводы и исследования учёных о необходимости перехода на единый часовой пояс UTC +5 в Казахстане.

Рабочая группа учёных продолжит выездные разъяснительные мероприятия.