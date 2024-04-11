"Это не говори": Байжанов о нанятом ранее адвокате

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева.

На суде выступил родственник Куандыка Бишимбаева Бакытжан Байжанов, который также находится на скамье подсудимых.

Байжанов ответил на вопрос адвоката Бишимбаева, о том, почему он ранее в показаниях "не высказывался о нем плохо, как сейчас".

"В первый день я давал показания, и, честно говоря, боялся. Во второй день, когда меня задержали, у меня брали показания. У меня был адвокат. И адвокат мне говорил: "Это не говори, это не говори". Потом в декабре я понял, что данный адвокат общался с адвокатами Бишимбаева. И я в декабре месяца отказался от услуг данного адвоката. Но после всего я давал правдивые показания. Даже если меня осудят", - сказал Байжанов.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Ранее Байжанов сообщил о том, что происходило в ресторане "Бао" в день смерти Нукеновой, а также о том, как были удалены видеозаписи с камер.