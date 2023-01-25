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  • "Это на его совести" - Перуашев высказался о скандальном интервью Азамата Абильдаева
kazpravda.kz Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47
312
Фото: kazpravda.kz

"Это на его совести" - Перуашев высказался о скандальном интервью Азамата Абильдаева

Лидер партии "Акжол" Азат Перуашев прокоментировал BaigeNews.kz, как в партии отнеслись к "эскападе" Азамата Абильдаева. 

По его словам, экс-акжоловец никогда не славился пропутинской позицией, напротив, выступал за то, чтобы граждане Казахстана говорили на казахском языке.

"Он сам, будучи депутатом мажилиса V созыва, в 2013 году делал запрос, где он критиковал Россию за то, что она не отдаёт голову Кенесары-хана. Он выступал с позиции, соответствующей националистической риторике. Даже в этом году, это есть в соцсетях, он сильно критиковал министров, которые, приходя в парламент, отвечают на русском языке и заявлял, что у нас в стране государственный язык один, и все должны говорить на казахском. С чего вдруг он занял такую позицию, можно только гадать. Кто-то в этом усматривает провокацию, кто-то то думает, что с нашим бывшим коллегой поработали какие-то службы. Я думаю, до войны в Украине сильного водораздела не было. Но она заставила многих задуматься, что для них важно - национальные интересы или страх перед возможным нападением", - рассказал Перуашев.

С судьбой Абильдаева в партии определились практически сразу - его исключили

"Когда Абильдаев выступил с таким интервью, мы очень быстро определились, что мы считаем непозволительным для Казахстана позволять втягивать себя в этот спор. Мы исходим из наших казахстанских интересов. Наш коллега счёл по-другом, поэтому был исключён из партии, и все остальное на его совести", - заключил лидер "Акжол".

 

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#партия #партия &quot;Ак жол&quot; #абильдаев
Амантаева Сайра Журналист
Сегодня, 17:47
312
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