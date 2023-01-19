open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Поддержавшего Путина и вторжение России в Украину мажилисмена Азамата Абильдаева исключили из партии "Ақ жол"
parlam.kz Сегодня, 12:53
1102
Сегодня, 12:53
1102
Фото: parlam.kz

Поддержавшего Путина и вторжение России в Украину мажилисмена Азамата Абильдаева исключили из партии "Ақ жол"

На пленуме национального совета в Астане члены демократической партии "Ақ жол" проголосовали за исключение из своих рядов депутата мажилиса Азамата Абильдаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт партии. Он признался, что поддерживает политику Владимира Путина и специальную военную операцию в Украине. 

"На пленуме обсудили слова депутата о войне в Украине и дана соответствующая политическая оценка. Члены Нацсовета подчеркнули, что слова Абильдаева противоречат позиции партии "Ақ жол", а также нарушают партийную и депутатскую этику. Следует отметить, президиум партии "Ақ жол" уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей Республики и других дружественных государств", — говорится в сообщении. 

Как отметили в партии, в связи с исключением Азамата Абильдаева из партии, в ЦИК было направлено письмо о прекращении его мандата депутата мажилиса.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#депутаты #Мажилис #Ак жол
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:53
1102
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх