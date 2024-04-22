Это какой-то монтаж: Бишимбаев утверждает, что найденные в его телефоне видео сфабрикованы

На судебном разбирательстве по делу об убийстве Салтанат Нукеновой всем сторонам заседания демонстрируют видео с сотового телефона подсудимого. Куандык Бишимбаев утверждает, что все 12 видео в его телефоне сфабрикованы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Это какой-то монтаж. Нужно посмотреть WhatsApp. Может быть как-то мой телефон вскрыли, и это всё загрузили туда. Это не может быть от 9 ноября. Насколько я понимаю, там просто наложен мой голос. Я хочу посмотреть, это та кабина или не та кабина. Те периоды, которые вы показываете, мы в это время на видеокамере находимся на улице, мы пытаемся уехать на машине”, – сказал Бишимбаев.

Судья ответила, что там есть видео и в машине, и на улице.

На всех видео Бишимбаев материт и оскорбляет супругу.

Ранее сообщалось о том, что специалисты из КНБ не смогли вскрыть телефон Бишимбаева.

На процессе сегодня присутствует российская журналистка Ксения Собчак.