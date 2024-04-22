Вскрыть телефон Бишимбаева не смогли даже специалисты из КНБ

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Судья Айжан Кульбаева сообщила, что телефон Куандыка Бишимбаева не смогли взломать даже специальные службы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Осмотр вещественного доказательства проводится в любой момент судебного следствия. Сотовый телефон признан вещественным доказательством в ходе досудебного расследования. По данному телефону в ходе досудебного расследования было проведено исследование 12 департаментом пятой Службы КНБ РК. Было выдано заключение о том, что на сотовом телефоне iPhone 13 ProMax установлен шестизначный код-пароль, и обойти пароль имеющимися техническими средствами не представилось возможным. На данном этапе судебного следствия телефон iPhone не был вскрыт и не был исследован", - сказала судья.

Напомним, ранее в суде были осмотрены сотовые телефоны Байжанова, Амангельды, Нукеновой. Как отметила судья, сотовый телефон Бишимбаева также подлежит исследованию в части обстоятельств, имеющих значение для дела, с предоставлением возможности сторонам ознакомиться с содержанием телефона, выписывать сведения, снимать копии с помощью научно-технических средств.

Доводы адвокатов Бишимбаева о том, чтобы сторона защиты самостоятельно ввела код от телефона для полного его исследования в суде, судом не признаны обоснованными.