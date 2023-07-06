Ещё один парк с аттракционами открыли в Астане

Фото: gov.kz

В Астане около центра семейного отдыха Ailand открыли новый парк аттракционов. В честь этого события на его площадке проводят концерт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В парке можно прокатиться на популярных каруселях, машинках, а также попробовать водные развлечения для детей.

Рядом с аттракционами расположена зеленая зона "Сказочный осьминог" со скамейками в тени деревьев, где можно отдохнуть и перекусить.

Парк, рассчитанный на детей от трёх лет, начнет свою работу сразу после торжественного открытия и будет функционировать до завершения теплого сезона с 10:00 до 22:00 часов ежедневно.

"Новая развлекательная площадка теперь станет частью нашего молодого процветающего города, которому сегодня исполнилось 25 лет. Поздравляю всех жителей и гостей столицы и желаю вам от души повеселиться на концерте по случаю открытия парка!" — сказал заместитель акима района Нура Сарсенгали Акжолов на открытии площадки.

Перед гостями выступают музыкальные ансамбли, творческие студии проводят интерактивные игры.

Концерт завершится дискотекой в 21:00 вечера.

Напомним, сегодня казахстанцы празднют 25-летие Астаны. В честь дня рождения столицы подготовили насыщенную программу. Власти города обещают большие концерты, шоу, выставки, развлечения для детей и массовые гуляния. И весь этот праздник будет абсолютно бесплатным для жителей и гостей Астаны. Отмечается, что на площади "Қазақ Елі" в столице пройдёт шоу дронов.

Ожидается также, что 500 музыкантов из восьми стран выступят на фестивале военных оркестров в Астане.