Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование

Фото: iacis.ru

В честь дня рождения столицы подготовили насыщенную программу. Власти города обещают большие концерты, шоу, выставки, развлечения для детей и массовые гуляния. И весь этот праздник будет абсолютно бесплатным для жителей и гостей Астаны.

Корреспондент BaigeNews.kz Адиль Чумажанов составил программу праздничных мероприятий на предстоящие праздничные выходные. Напомним, казахстанцы отдыхают четыре дня подряд - 6,7,8 и 9 июля. Но праздновать свой день Астана начнет раньше.

2 июля ко Дню домбры на площадке ЭКСПО состоится шоу-концерт "Домбыра дастан". Зрителям и поклонникам казахской народной музыки покажут свое искусство ансамбли "Hassak" и "Коркыт", а также танцоры и звезды эстрады. Вход бесплатный.

2-3 июля на "Аллее писателей" состоится цикл встреч поэтов – писателей "Астана-шабыт арқауы", организованный детской библиотекой № 5 совместно с Союзом писателей Казахстана. Вход бесплатный.

4 июля во Дворце "Жастар" состоится концертная программа Государственного театра танца "Наз" Управления культуры города Астаны "Қазақ жәдігерлері". На мероприятии будут представлены лучшие танцевальные постановки театра. Также на этом концерте зритель сможет глубоко проникнуться фольклором, этнографией и традициями казахского народа, национальной музыкой и танцевальном искусством. Вход бесплатный.

5-6 июля на площадке ЭКСПО для детей и взрослых пройдет эко-фестиваль "Гүл Астана". Здесь будут представлены фотовыставки, мастер-классы, стилисты, дизайнеры, боди-арт, инсталляции, фотозоны, арт-объекты, живые картины, музыка и чудеса флористики. Вход бесплатный.

5-6 июля запланирован Республиканский плэнер художников "Гүл шахары – Астана". Вход бесплатный.

6 июля на окраинах города пройдут концерты "Думанды Астана". Он будет организован для жителей окраин пяти районов столицы. На этом концерте выступят звезды эстрады Казахстана и артисты учреждений, подведомственных Управлению культуры.

Район Алматы: жилые массивы "Промышленный", "Мичуринский"

Район Байконыр: жилые массивы "Кирпичный", "Өндіріс"

Район Есиль: жилой массив "Пригородный"

Район Нура: жилой массив "Жағалау"

Район Сарыарка: парк "Көктал", Центральная площадь

Вход бесплатный.



6 июля на площадке ЭКСПО состоится праздничный концерт под открытым небом OPEN AIR. На мероприятии выступят звезды отечественной эстрады Маржан Арапбаева, Аука, Дос, Akha, Мирас Жугунусов, Казбек Курайш, Еркеш Хасен, Qanay, Raim. Кроме того, зрителя ждет тайная звезда. Вход также бесплатный.



6-8 июля в Центральном парке пройдет фестиваль для семейного отдыха MEREKE STREET. Здесь будут организованы кинотеатр под открытым небом, театральные постановки для маленьких зрителей, шоу роботов, конкурсы рисунков и выступления звезд эстрады. Вход бесплатный.

7 июля состоится Республиканская книжная выставка "KITAP FEST". На выставке, признанной ежегодным культурно-массовым мероприятием с 2014 года, будет организована книжная ярмарка. Вход бесплатный.

8-9 июля в Центральном парке на территории амфитеатра состоится фестиваль уличной еды. В честь 25-летия столицы здесь приготовят 25 различных блюд из разных стран. Также будет установлен рекорд по приготовлению баурсаков. Вход бесплатный.



Кроме того, стало известно что, в связи с празднованием 25-летия Астаны Управлением культуры разработан специальный праздничный сайт astana25.kz. На этом сайте четко представлена подробная информация обо всех мероприятиях.