Фееричное шоу дронов пройдёт в Астане к 25-летию столицы

Фото: gov.kz

В честь 25-летия Астаны на площади "Қазақ Елі" в столице пройдет шоу дронов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

В этом году жители и гости столицы смогут насладиться захватывающим и неповторимым шоу дронов. Мероприятие состоится 6 июля на площади "Қазақ Елі" по проспекту Тәуелсіздік в 22:30.

Дроны, образуя ослепительные цветные фигуры в небе, превратят ночное небо в захватывающий световой спектакль. Хореография полета дронов выстроена специально к 25-летию столицы, в ночном небе световой иллюминацией будут показаны знаковые объекты столицы и др.

Программа будет длиться порядка 12 минут, задействуют 500 дронов. Стоит отметить, что шоу организуют за счет спонсорских средств.