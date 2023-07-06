Астане исполнилось 25 лет

Фото: Бауржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

Столица Казахстана — Астана празднует свой 25-летний юбилей, передаёт BaigeNews.kz.

День столицы утверждён Законом Республики Казахстан от 25 июня 2008 года 47-IV "О внесении дополнения в Закон Республики Казахстан "О праздниках в Республике Казахстан". Впервые день 6 июля стали отмечать с 2009 года.

В разное время Астана носила названия Акмола, Целиноград, Астана, Нур-Султан. Осенью прошлого года столице вернули прежнее название, и она снова стала называться Астаной. Столица Казахстана даже попала в Книгу рекордов Гиннеса по переименованиям.

По данным Бюро Нацстатистики, численность населения столицы достигла 1 376 528 человек, за 25 лет в Астане на свет появились 430,1 тысячи малышей. 26 жителей Казахстана имеют имя Астана. Средний возраст столичного жителя – 30,4 лет, а ожидаемая продолжительность жизни – 77,3 лет.

Как рассчитали в ведомстве, по последним данным, среднедушевые номинальные денежные доходы населения в столице составили 239,8 тысячи тенге.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения столицы в Астане подготовили насыщенную программу. Власти города обещают большие концерты, шоу, выставки, развлечения для детей и массовые гуляния. И весь этот праздник будет абсолютно бесплатным для жителей и гостей Астаны.