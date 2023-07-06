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  • 500 музыкантов из восьми стран выступят на фестивале военных оркестров в Астане
ortcom.kz Сегодня, 02:44
649
Сегодня, 02:44
649
Фото: ortcom.kz

500 музыкантов из восьми стран выступят на фестивале военных оркестров в Астане

500 музыкантов из восьми стран выступят на международном фестивале военных оркестров в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

I международный военно-музыкальный фестиваль военных оркестров "Астана – мәдениет керуені" приурочили ко Дню столицы. Его участниками станут музыкальные коллективы вооруженных сил Азербайджана, Индии, Китая, России, Турции, Узбекистана и Японии. В качестве наблюдателей Астану посетит и делегация оборонного ведомства Пакистана. 

Казахстан на международном фестивале представят три коллектива: президентский оркестр службы государственной охраны, Центральный военный оркестр национального военно-патриотического центра вооружённых сил и образцово-показательный оркестр Национальной гвардии.

Фестиваль будет проходить в течение трёх дней на разных площадках города. Открытие состоится 6 июля в 19:30 в Летнем амфитеатре на берегу реки Ишим. Гала-концерт состоится 8 июля в ледовом дворце "Барыс арена". Вход на все мероприятия бесплатный.

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Сегодня, 02:44
649
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