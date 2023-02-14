Ещё один человек скончался от коронавируса в Казахстане

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В Казахстане за сутки отмечено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё один человек скончался в результате осложнений от COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 605 человек (–1 437+ и 168 КВИ-), из них в стационарах находится – 140 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 465 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: