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Лента новостей

BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 09:30
356
Сегодня, 09:30
356
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Ещё один человек скончался от коронавируса в Казахстане

В Казахстане за сутки отмечено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё один человек скончался в результате осложнений от COVID-19, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава. 

На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 605 человек (–1 437+ и 168  КВИ-), из них в стационарах находится – 140 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 465 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – шесть пациентов, 
  • в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента,
  • на аппарате ИВЛ – два пациента.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:30
356
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