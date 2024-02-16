Ещё 25 человек эвакуировали с заснеженных трасс в области Абай

Силами ДЧС области Абай при помощи техники высокой проходимости эвакуировано ещё 25 человек, один из них ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Спасённые доставлены в село Калбатау. В медицинской помощи не нуждаются. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В настоящее время из снежных заносов спасено и эвакуировано 165 человек, из них 5 детей.

Напомним, в области Абай на трассе 15 февраля застряли 100 легковых, 15 грузовых авто и один автобус. Сложность аварийно-спасательных работ заключается в низкой температуре воздуха, сильном ветре, метели и нулевой видимости на автодороге. Сейчас людей начали эвакуировать с помощью вертолетов. Около 140 человек эвакуировали с трассы в области Абай.