  • 8 Мая, 11:15
  • BAIGENEWS

Ерболат Досаев побывал в гостях у ветеранов

Сегодня, 09:55
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Алматы Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
164
Фото: акимат Алматы

В преддверии Дня Победы аким Алматы Ерболат Досаев навестил ветеранов Великой Отечественной войны и поздравил их с наступающим праздником, передаёт BaigeNews.kz на пресс-службу акимата Алматы.
 
Глава города выразил ветеранам глубокую признательность, поблагодарил за самоотверженные подвиги, вручил подарки и зачитал поздравление от имени Главы государства Касым-Жомарта Токаева. 

 
Встречи с ветеранами прошли в домашней атмосфере, в окружении родных и близких фронтовиков. 

Ранее в преддверии 79-й годовщины Победы аким Палодарской области Асаин Байханов лично посетил всех ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе.

Напомним, в Казахстане осталось всего 148 фронтовиков. Все они получили единовременные денежные выплаты за счёт средств местных бюджетов к 9 мая. Средний размер помощи составил 1,7 миллиона тенге. Отмечалось, что в Казахстане на сегодняшний день самый большой размер единовременной социальной выплаты ко Дню Победы по сравнению с другими странами – в среднем 3,8 тысячи долларов.

Самое читаемое

Наверх