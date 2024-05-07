Аким Павлодарской области лично поздравил всех ветеранов региона

В преддверии 79-й годовщины Победы Асаин Байханов лично посетил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

В Павлодаре аким области поздравил фронтовика Сергея Выжутовича. Ветеран ВОВ воевал на втором Белорусском фронте, освобождал территорию Польши.

Осенью прошлого года в честь 100 –летнего юбилея снайпера Марии Курбатовой во дворе ее дома торжественным маршем прошли солдаты воинского гарнизона с песнями военных лет. Сегодня Асаин Байханов еще раз побывал в доме ветерана, пожелав здоровья и долголетия.

Дорогами войны от рядового до командира отделения стрелкового полка Забайкальского военного округа прошел и павлодарец Василий Григораш. Ветерану 98 лет. Награжден орденом Отечественной войны 2й степени, медалью "За победу над Японией".

Фронтовику Николаю Поддубному 99 лет. За боевые подвиги он удостоен медалями "За отвагу", "За победу над Германией", Медалью Жукова, Орденом Отечественной Войны.

Павлодарцу Николаю Ступка исполнилось 96 лет, ветеран принимал участие в войне с Японией, награжден всеми боевыми наградами.

В селе Сычёвка Павлодарского района Асаин Байханов поздравил ветерана ВОВ 98-летнюю Марию Матюшину. Вместе с мужем она вырастила троих сыновей и дочь. Имеет 11 внуков, 29 правнуков и трёх праправнуков.

За беседой с акимом ветераны вспоминали свою юность и послевоенное время. Аким области поблагодарил всех представителей старшего поколения за Победу.

"То, что вы пережили за годы войны, не передать словами. Это может знать только человек, который прошел через это. В самые тяжелые для страны годы вы на деле доказали, что значит защищать родную землю и свободу. Наш священный долг сохранить мир, за который вы воевали", — сказал глава региона.

На сегодняшний день в Павлодарской области осталось семь ветеранов Великой Отечественной войны. В канун праздника Победы им оказали единовременную материальную помощь в размере двух миллионов тенге.

Завтра глава региона планирует посетить Ветеранов, проживающих в Иртышском и Баянаульском районах области.

Фото Валерия Бугаева