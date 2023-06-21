Энергообъекты в 10 регионах работали без паспортов готовности

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Без паспортов готовности к зимнему отопительному сезону работали энергообъекты в 10 регионах Казахстана. Об этом на пленарном заседании мажилиса в среду, 21 июня, сообщила глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова, передаёт BaigeNews.kz.

"В некоторых регионах субъекты естественных монополий не проходили обязательную паспортизацию готовности к отопительному периоду. Наиболее высокую долю отсутствия паспортов готовности выявили в Атырауской, Павлодарской, Акмолинской областях и области Абай. При этом, местные исполнительные органы не принимали меры административного реагирования к субъектам, не прошедшим паспортизацию (Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Туркестанская и Абайская области). Хотя такой инструмент есть. Все объекты работали в зимний период без паспортов готовности", — сказала Годунова на заседании мажилиса.

Она предложила ввести государственный контроль в сфере теплоэнергетики.

"В этой связи считаем необходимым вывести государственный контроль в сфере теплоэнергетики из общего порядка проведения контроля и надзора, а также регламентировать в Кодексе об административных правонарушениях ответственность должностных лиц не ниже заместителей акимов и первых руководителей энергообъектов за срыв подготовки к отопительному сезону и допущенные нарушения в ходе его прохождения", – сказала глава Высшей аудиторской палаты.

Ранее она сообщала, что на предприятиях теплоснабжения аудиторы выявили финансовые нарушения на 23 миллиарда тенге.