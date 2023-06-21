Финансовые нарушения на 23 млрд тенге выявили в сфере теплоснабжения

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На предприятиях теплоснабжения аудиторы выявили финансовые нарушения на 23 миллиарда тенге. Об этом на пленарном заседании мажилиса сообщила глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова, передаёт BaigeNews.kz.

По её словам, специалисты проверили 47 госучреждений и 44 субъекта естественных монополий. Также ревизоры проверили эффективность использования свыше 140 миллиардов тенге бюджетных средств и 480 миллиардов тенге активов.

"По результатам проверки выявлены финансовые нарушения на 23 миллиарда тенге, неэффективное планирование бюджетных средств на 37 миллиардов тенге, экономические потери и упущенная выгода на 117 миллиардов тенге", — сказала Годунова в мажилисе.

Глава палаты также сообщила, что на строительство, реконструкцию и ремонт объектов теплоснабжения с 2020 по 2022 годы было выделено 250 миллиардов тенге. Однако этих средств, как оказалось, недостаточно, отметила она.

"Слабая подпитка ресурсами не обеспечивает необходимый "запас прочности" и безаварийность работы теплоэнергетической системы. Об этом свидетельствует высокая степень износа основного оборудования ТЭЦ, в среднем по стране он составляет 66 процентов, а износ тепловых сетей — 54 процента".

В пример Годунова привела статистику по сроку службы теплоэлектроцентралей в стране. В Казахстане сегодня 76 процентов ТЭЦ работают уже более 50 лет, 24 процента — более 30 лет. При этом средний срок службы ТЭЦ составляет 61 год.

За последние несколько лет выросло количество аварий на ТЭЦ. Из-за этого предприятия в 2021 году останавливали свою работу чаще чем в 2020-ом (количество простоев увеличилось на 22 процента). Годунова добавила, что к таким результатам привела не скоординированность действий центральных и местных государственных органов и отсутствие системного подхода в развитии теплоэнергетики.

"Государственное регулирование отрасли осуществляется несколькими государственными органами — министерствами энергетики, национальной экономики, индустрии и инфраструктурного развития и акиматами. До настоящего времени нет полноценной правовой основы для регулирования теплоэнергетики и всей совокупности отношений в области теплоснабжения. Рассчитываем на новый законопроект", — сказала Годунова.

По её мнению, основные проблемы сферы теплоснабжения заключаются в отсутствии автоматизации и цифровизации, отсутствии системы энергетического контроля со стороны центральных и местных исполнительных органов.

В связи с этим в некоторых регионах некоторые субъекты естественных монополий не проходили обязательную паспортизацию готовности к отопительному периоду. Чаще всего это происходило в Атырауской, Павлодарской, Акмолинской областях и области Абай. При этом местные исполнительные органы не принимали меры административного реагирования к субъектам, не получившим паспорт готовности.