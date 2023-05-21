Елена Рыбакина выиграла турнир в Риме и стала четвёртой ракеткой мира

Фото: ФТК

Первая ракета Казахстана Елена Рыбакина выиграла турнир WTA 1000 в Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

Соперница Елены по финалу украинка Ангелина Калинина из-за травмы левого бедра снялась при счете 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной.

Ранее Елена победила итальянку Жасмин Паолини, россиянку Анну Калинскую, чешку Маркету Вондроушову и польку Игу Швёнтек. и Елену Остапенко из Латвии.

Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте в одиночном разряде (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году.

Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана заработала 521 754 евро призовых, 1000 рейтинговых очков и в обновлённом женском мировом рейтинге поднимется на четвертую строчку.

Кроме того, Рыбакину называют рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч.

Благодаря победе в финале Рыбакина набрала 5090 очков и поднялась на четвёртое место в рейтинге WTA. Тем самым Елена обогнала француженку Каролин Гарсию, у которой 5025 очков.

Напомним, ещё перед стартом турнира в Риме казахстанская теннисистка занимала шестое место. Лидером рейтинга на данный момент остаётся польская теннисистка Ига Швёнтек — 8940 очков, на втором месте — Арина Соболенко из Беларуси — 7541 очко, на третьем — американка Джессика Пегула — 5205 очков.