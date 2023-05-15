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ktf.kz Сегодня, 22:35
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Сегодня, 22:35
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Фото: ktf.kz

Елена Рыбакина стала четвертьфиналисткой турнира WTA 1000

Казахстанка Елена Рыбакина со счётом 6:3, 6:3 обыграла чешку Маркету Вондроушову в четвёртом круге турнира WTA 1000 в Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию тенниса.

Матч продолжался час и 14 минут. Казахстанка сравняла счёт в личных встречах - 1:1.

До встречи с Рыбакиной Вондроушова выбила из сетки девятую сеяную Марию Саккари из Греции.

Следующей соперницей Елены в Риме станет полька Ига Свёнтек или хорватка Донна Векич.

По информации live-tennis.eu Рыбакина поднимется с шестого на пятое место в мировом рейтинге WTA. 

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Сегодня, 22:35
146
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