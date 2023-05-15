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пресс-службы ФТК Сегодня, 09:12
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Сегодня, 09:12
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Фото: пресс-службы ФТК

Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме

Шестая ракетка мира Елена Рыбакина преодолела барьер третьего раунда грунтового турнира WTA 1000 - Internazionali BNL d'Italia в Риме (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Соперницей Рыбакиной, была россиянка Анна Калинская, которая занимает в рейтинге WTA 57 место. Елена вела в первом сете со счетом 4:3, после чего ее соперница получила травму и отказалась от продолжения борьбы. Теннисистки провели на корте 35 минут. Казахстанка вышла вперёд в личных встречах - 2:1.

Следующей соперницей Рыбакиной в Риме станет чешка Маркета Вондроушова.

Лидер мужской сборной Казахстан Александр Бублик в напряжённой борьбе не смог победить четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда. В трёх сетах матча третьего круга "Мастерса" в Риме (Италия) Рууд оказался сильнее: встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 7:6 (7:0)
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Сегодня, 09:12
344
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