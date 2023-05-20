Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA 1000 в Риме

Фото: championat.com

На супертурнире в Риме, общий призовой фонд которого составляет почти 11,3 миллиона евро, лучшая теннисистка Казахстана, шестая ракетка мира обыграла чемпионку "Ролан Гаррос-2017" Елену Остапенко из Латвии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4. Матч продлился 1 час 41 минуту, во втором сете пришлось делать паузу из-за дождя.

В финале соперницей Рыбакиной будет украинка Ангелина Калинина, которая победила россиянку Веронику Кудерметову со счётом 7:5, 5:7, 6:2.

Ранее Елена победила итальянку Жасмин Паолини, россиянку Анну Калинскую, чешку Маркету Вондроушову и польку Игу Швёнтек.

Для Рыбакиной это третий за сезон финал на турнирах серии WTA 1000 (выше только "Большой шлем"). Казахстанка взяла титул в Индиан-Уэллсе, но проиграла финал в Майами. В самом начале года у Елены был финал Australian Open.