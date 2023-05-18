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Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме
Шестая ракетка мира Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 1000 в Риме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК.
На стадии четвертьфинала казахстанка встретилась с первой ракеткой мира, полькой Игой Швентек.
Первую партию забрала Ига со счётом 6:2. Во втором сете полька вела со счётом 4:2 и подавала, но Елене удалось сделать обратный брейк, сравнять счёт, а затем перевести игру на тай брейк и выиграть - 7:6 (7:3).
В третьем сете при счёте 2:2 Швентек отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Вроде бы неплохо двигалась Ига после медицинского тайм-аута, но при сечёте 1:2, видимо, сильнее заболела у неё нога, потому что бегать за мячами полька практически перестала.
Продолжительность встречи составила два часа и 19 минут. За это время Рыбакина сделала 10 эйсов, четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт. Отметим, что Рыбакина одержала уже третью победу над первой ракеткой мира в нынешнем сезоне.
В полуфинале турнира первая ракетка Казахстана встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла испанку Паулу Бадосу.
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