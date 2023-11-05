Эксперт о выборах акимов районов: нужен тщательный анализ по их итогам
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В Казахстане впервые проходят выборы акимов районов и городов областного значения. Избирательные участки открылись в 17 областях, где выберут руководителей для трех городов областного значения и 42 районов. Выборы проходят в пилотном режиме в рамках политических реформ главы государства.
Какие главные итоги нужно ожидать от проведения выборов? В чем особенности их проведения? Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал политолог Риззат Тасым.
"Процесс децентрализации медленно, но верно продвигается. Ярким примером является проведение в пилотном режиме выборов акимов. По их завершении нужно провести тщательный анализ. Отдельным вопросом стоит профессиональный уровень территориальных избирательных комиссий. В период с момента объявления проведения данных выборов мы наблюдали ряд вопросов касательно доступности информации, своевременности информирования. Естественно, эти вопросы в будущем, когда выборы акимов будут обязательными, должны решиться", -говорит эксперт.
Политолог подчеркивает вопрос важности гендерного равенства в проведении этих выборов.
"В момент регистрации кандидатов процент женщин составлял всего лишь 6,1%. Это поднимает вопрос участия женщин в госуправлении. В дальнейшим необходимо увеличивать присутствие женщин в региональном управлении. Следующий главный момент - это ответственность акимов. Акимы ранее не избирались напрямую и, следовательно, они не чувствовали той ответственности перед населением, больше ориентировались на руководство. Также сейчас стало ясно, что нужно внести нормы об открытости, безопасности кандидатов, которые были зарегистрированы. Нужно провести тщательный анализ по итогам выборов, выйти с конкретными рекомендациями. Если эту работу мы не проделаем, это будет дискредитировать политические нормы, которые были нацелены на децентрализацию власти и усиление органов местного самоуправления", - заключил эксперт.
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