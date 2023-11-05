Эксперт о выборах акимов районов: нужен тщательный анализ по их итогам

В Казахстане впервые проходят выборы акимов районов и городов областного значения. Избирательные участки открылись в 17 областях, где выберут руководителей для трех городов областного значения и 42 районов. Выборы проходят в пилотном режиме в рамках политических реформ главы государства.

Какие главные итоги нужно ожидать от проведения выборов? В чем особенности их проведения? Об этом в интервью BaigeNews.kz рассказал политолог Риззат Тасым.

"Процесс децентрализации медленно, но верно продвигается. Ярким примером является проведение в пилотном режиме выборов акимов. По их завершении нужно провести тщательный анализ. Отдельным вопросом стоит профессиональный уровень территориальных избирательных комиссий. В период с момента объявления проведения данных выборов мы наблюдали ряд вопросов касательно доступности информации, своевременности информирования. Естественно, эти вопросы в будущем, когда выборы акимов будут обязательными, должны решиться", -говорит эксперт.

Политолог подчеркивает вопрос важности гендерного равенства в проведении этих выборов.