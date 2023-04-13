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Эксперимент по имитации полёта в космос запустили в Астане
В Астане на базе компании "Қазақстан Ғарыш Сапары" запустили эксперимент по имитации пилотируемого полёта в космос, передаёт BaigeNews.kz со cсылкой на "Хабар 24".
Три дня проведут сотрудники центра в тренировочной капсуле.
"Мы планируем сделать ряд исследований, связанных с физиологий человека. Это по питанию, по сну, по режиму, по психологии человека, то есть как экипаж между собой коммуницирует, как влияет замкнутое пространство и длительное пребывание времени в нём на человека и экипаж в целом", — рассказал руководитель проекта Рустам Абдрахманов.
Основная цель создания модуля Space Nomad – имитация космического полёта и отбор кандидатов для будущих экспедиций. Пока же в макете отсека космической станции можно организовать экскурсии для туристов и студентов.
"Образование шагает вместе с производством. Студенты на нашей базе сразу проходят стажировку, они как бы закрепляют свои знания на производстве. Этот модуль будет полезен в практическом смысле для инженерных профессий", - говорит председатель правления нацкомпании "Қазақстан Ғарыш Сапары" Айдын Аимбетов.
Во сколько обошлось создание проекта Space Nomad, в Национальном космическом центре не уточнили. Известно, что это частные инвестиции.
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