Экс-министр нацэкономики получил новую должность

Алибек Куантыров назначен генеральным директором KazEnergy, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нефтегазовый совет Казахстана.



Алибек Куантыров родился в Атырау, окончил Томский государственный университет, а также Мичиганский университет по стипендии "Болашақ", магистр прикладной экономики.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.



В разные годы Алибек Куантыров работал и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК., также работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.

В период 2010-2013 гг. — заместитель директора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК. В 2013 г. был заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.

2013-2019 гг. работал на различных должностях в Администрации Президента РК.

2019-2021 гг. — заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.

2021-2022 гг. — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

01.2022 - 02.2024 гг. — министром национальной экономики РК.