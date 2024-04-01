Экс-министр нацэкономики получил новую должность
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Алибек Куантыров назначен генеральным директором KazEnergy, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Нефтегазовый совет Казахстана.
Алибек Куантыров родился в Атырау, окончил Томский государственный университет, а также Мичиганский университет по стипендии "Болашақ", магистр прикладной экономики.
Член Президентского молодежного кадрового резерва.
В разные годы Алибек Куантыров работал и.о. ведущего специалиста в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК., также работал на различных должностях в Министерстве экономики и бюджетного планирования РК.
В период 2010-2013 гг. — заместитель директора Департамента бюджетного планирования и прогнозирования Министерства финансов РК. В 2013 г. был заместителем председателя Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК.
2013-2019 гг. работал на различных должностях в Администрации Президента РК.
2019-2021 гг. — заместитель заведующего отделом информационно-аналитического обеспечения канцелярии Первого Президента – Елбасы РК.
2021-2022 гг. — вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.
01.2022 - 02.2024 гг. — министром национальной экономики РК.
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