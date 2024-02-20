Единый часовой пояс: изменится ли время начала учебы в казахстанских школах

В школах занятия первой смены могут начать проводить позднее. Министерство просвещения даст возможность акиматам пересмотреть время начала занятий, сообщил глава ведомства Гани Бейсембаев, передает BaigeNews.kz.

"По учебному времени, здесь, конечно, мы даем возможность акиматам при необходимости пересмотреть время начала занятий, никаких препятствий нет. Можно, например, чтобы школы, которые в 08:00 начинали занятия, теперь начинали уроки в 08:30, и так далее. Возможно автономное принятие решений каждой организацией и акиматами", - заявил министр просвещения на брифинге в правительстве.

Напомним, 20 января премьер-министр страны подписал изменения в постановление "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", согласно которому на всей территории республики будет один часовой пояс. Документ вступит в силу с 1 марта 2024 года. В полночь в первый день весны время на час назад переведут в Астане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях, а также в регионах Абай, Жетысу и Улытау.

Ранее сообщалось о том, как повлияет перевод часов на расписание самолётов и поездов в Казахстане.

О том, как смена часового пояса может повлиять на здоровье казахстанцев, высказались и в Минздраве РК.