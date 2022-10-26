Двухлетний ребёнок утонул в луже после ливня в Туркестанской области

Фото: Иллюстративное фото - LiveJournal/@tar_elentirmo

В Туркестанской области проливной дождь обернулся трагедией, погиб двухлетний мальчик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, дождь шёл, не прекращаясь, в течение нескольких часов.

"Около 9:30 в селе Казыгурт во дворе своего дома, оставшись без присмотра взрослых, упал в яму на территории дома, заполненную дождевой водой, и утонул мальчик 2020 года рождения", - сообщили в ДЧС.

Кроме того, в Туркестанской из-за ливня подтоплен один частный жилой дом, 21 дворовая территория, погибло 13 голов МРС в трёх районах - Казыгуртском, Байдибекском и Сарыагашском.

Ситуация находится на контроле акимата и департамента по ЧС.

Силами местных исполнительных органов и ДЧС ведётся откачка воды.

Ранее сообщалось о том, что затоплены улицы и дворы в Шымкенте.