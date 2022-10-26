Проливной дождь затопил Шымкент

Фото: ДЧС Шымкента

За ночь в диспетчерскую департамента по ЧС поступило 70 звонков от горожан.

Минувшей ночью на Шымкент обрушился сильный дождь с ветром. В результате было затоплено несколько участков, в том числе новая развязка на пересечении улиц Конаева и Рыскулова, передаёт BaigeNews.kz.

В социальных сетях распространяются кадры затопленных улиц и дворов. В том числе был залит участок новой развязки по улице Конаева, что затруднило автомобильное движение. За ночь в диспетчерскую департамента по ЧС поступило 70 звонков от горожан. Однако спасатели уверяют, что держат ситуацию под контролем.

"С ночи ведутся аварийно-спасательные работы во всех четырёх районах города. В Абайском районе задействовано 30 сотрудников и 15 единиц техники. В Аль-Фарабийском - 30 сотрудников и 8 единиц техники. В Кааратауском - 50 человек и 15 единиц техники. Больше всего специалистов трудится в Енбекшинском районе - 230 человек и 40 единиц техники. Во дворах жилых домов работают аварийно-мобильные группы. На данный момент угрозы потопа в жилых домах нет", - сообщили в городском ДЧС.

Кроме того утренний рейс "Шымкент-Астана" компании FlyArystan был задержан на более чем 12 часов. Пассажирам сообщили, что причина задержки - в плохих погодных условиях в Шымкенте.