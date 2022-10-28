Двойное убийство в Актобе: задержаны 13 человек

Фото: polisia.kz

В столице задержали ещё троих подозреваемых в совершении двойного убийства в Актобе. Под стражей уже находятся 13 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"28 октября сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Астаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по проспекту Богенбай батыра задержаны трое подозреваемых. Мужчины скрывались в столице от уголовного преследования за совершение двойного убийства в Актобе. Задержанные будут переданы инициаторам розыска", - говорится в сообщении.

Напомним, тела двух молодых людей обнаружили 26 октября в кустах у реки Илек в Актобе с признаками насильственной смерти.

По подозрению в совершении убийства начала задержали нескольких подозреваемых, после в 400 километрах от областного центра повязали ещё шестерых.

По факту проводится досудебное расследование по пункту 1 части 2 статьи 99 УК РК - "Убийство".