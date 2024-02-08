Водителям, пытавшимся прорваться через пост полиции в непогоду, грозит арест в Актюбинской области
Сегодня, 20:21
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Сегодня, 20:21Сегодня, 20:21
115Фото: baigenews.kz
Из-за непогоды в Актюбинской области ограничено движение транспорта, выставлены посты. Однако не все водители готовы с этим мириться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Утром 8 февраля при выезде из села Сарыжар водитель на Lexus оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции и проехал по обочине через пост полиции/
Во втором случае на выезде из села Кенкияк житель Темирского района, управляя машиной марки ВАЗ, так же проскочил через пост.
Обе машины остановлены, водители привлечены к ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере 30 МРП либо арест на срок до 15 суток.
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