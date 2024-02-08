Водителям, пытавшимся прорваться через пост полиции в непогоду, грозит арест в Актюбинской области

Из-за непогоды в Актюбинской области ограничено движение транспорта, выставлены посты. Однако не все водители готовы с этим мириться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 8 февраля при выезде из села Сарыжар водитель на Lexus оказал неповиновение законному требованию сотрудника полиции и проехал по обочине через пост полиции/

Во втором случае на выезде из села Кенкияк житель Темирского района, управляя машиной марки ВАЗ, так же проскочил через пост.

Обе машины остановлены, водители привлечены к ответственности. Нарушителям грозит штраф в размере 30 МРП либо арест на срок до 15 суток.