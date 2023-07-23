Двоих жителей ЗКО укусили змеи

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В этом году с укусами змей в больницы Западно-Казахстанской области обратились два взрослых пациента. Осложнений у них не наблюдалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

В управлении здравоохранения ЗКО рассказали, как помочь пострадавшему до приезда скорой помощи.

"Уложить пострадавшего в горизонтальном положении и успокоить. С поражённой области снять одежду и украшения, которые могут способствовать нарушению кровообращения и усугублению отёка. Если точно известно, что укусившая змея является ядовитой, то мероприятия по оказанию первой помощи начинают проводить незамедлительно. Необходимо срочно перетянуть выше место укуса жгутом или другими подручными средствами и срочно обратиться в ближайший травмпункт", — пояснили в облздраве.

Ранее в больнице Алматинской области от укуса гадюки скончался девятилетний мальчик. Змея укусила ребёнка в Балхаше. Более 20 он находится в коме. Пострадавшего перевезли в детскую клиническую больницу Караганды.

Между тем, жители ЗКО жаловались на нашествие каракуртов. Также из-за укусов пострадали восемь жителей Шымкента и 10 жителей Атырауской области. О нашествии каракуртов заговорили и в курортном посёлке Баянаульского нацпарка.