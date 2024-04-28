Рыбакина уверенно вышла в четвёртый круг турнира в Мадриде
Сегодня, 16:57
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Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
89Фото: ФТК
Елена Рыбакина, которая занимает четвёртую строчку мирового рейтинга, оказалась сильнее 72-й ракетки мира Маяр Шериф из Египта в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Мадриде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахтана.
Встреча закончилась со счётом - 6:1, 6:4 в кользу казахстанки.
В четвёртом раунде соревнований в столице Испании казахстанка сыграет с чешкой Сарой Бейлек, которая со счётом 6:3, 6:1 обыграла Эшлин Крюгер из США.
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