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  • В курортном посёлке Баянаульского нацпарка заговорили о нашествии каракуртов
wikimedia.org Сегодня, 11:20
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Сегодня, 11:20
174
Фото: wikimedia.org

В курортном посёлке Баянаульского нацпарка заговорили о нашествии каракуртов

В социальных сетях появились кадры из Павлодарской области с большим количеством ядовитых пауков, передаёт BaigeNews.kz.

Гости села Торайгыров говорят о нашествии в их местности каракуртов. 

"Здесь столько каракуртов оказывается много. Здоровые такие. Их много здесь. И это всё их яйца", - говорит автор видео. 

 
 
 
 
 
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Публикация от 🇪​🇰​🇮​🇧​🇦​🇸​_🇴​🇳​🇱​🇮​🇳​🇪 (@ekibas_online)

Комментаторов видео напугало. В эти дни в регионе установилась жаркая погода, и людей в курортных зонах и парках стало заметно больше

Каракурты обитают в степной местности, где растут деревья, особенно старые с дуплами и пустотами. Учёные объясняют, что тёплая зима, особенно на протяжении нескольких лет подряд, и изобилие пищи приводит к резкому росту численности пауков.

Ранее сообщалось, что нашествие пауков-каракуртов зарегистрировано в Атырауской области. С укусами этих опасных насекомых были госпитализированы десять человек.

Чтобы спасти себя в случае укуса "чёрной вдовы" зоологи советуют всегда носить спички в кармане. После укуса паука необходимо в течение одной-двух минут приложить головку спички к месту укусу и провести тёркой для зажигания по головке спички, чтобы было воспламенение. Температура достигает предельно высоких градусов и яд разлагается.

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Сегодня, 11:20
174
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