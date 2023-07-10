В курортном посёлке Баянаульского нацпарка заговорили о нашествии каракуртов

Фото: wikimedia.org

В социальных сетях появились кадры из Павлодарской области с большим количеством ядовитых пауков, передаёт BaigeNews.kz.

Гости села Торайгыров говорят о нашествии в их местности каракуртов.

"Здесь столько каракуртов оказывается много. Здоровые такие. Их много здесь. И это всё их яйца", - говорит автор видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 🇪​🇰​🇮​🇧​🇦​🇸​_🇴​🇳​🇱​🇮​🇳​🇪 (@ekibas_online)

Комментаторов видео напугало. В эти дни в регионе установилась жаркая погода, и людей в курортных зонах и парках стало заметно больше

Каракурты обитают в степной местности, где растут деревья, особенно старые с дуплами и пустотами. Учёные объясняют, что тёплая зима, особенно на протяжении нескольких лет подряд, и изобилие пищи приводит к резкому росту численности пауков.

Ранее сообщалось, что нашествие пауков-каракуртов зарегистрировано в Атырауской области. С укусами этих опасных насекомых были госпитализированы десять человек.

Чтобы спасти себя в случае укуса "чёрной вдовы" зоологи советуют всегда носить спички в кармане. После укуса паука необходимо в течение одной-двух минут приложить головку спички к месту укусу и провести тёркой для зажигания по головке спички, чтобы было воспламенение. Температура достигает предельно высоких градусов и яд разлагается.