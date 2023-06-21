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inform.kz Сегодня, 13:34
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Сегодня, 13:34
305
Фото: inform.kz

Уничтожают всё на своём пути: ядовитые каракурты атаковали Атыраускую область

Нашествие пауков-каракуртов зарегистрировано в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". После укусов ядовитого насекомого в Индирском районе госпитализированы десять человек. К счастью, обошлось без тяжёлых последствий. Всех пациентов уже выписали домой.

По информации районного акимата, ситуация особенно обострилась в сёлах Коктогай, Елтай и Бодене. Насекомые укусили 124 верблюда, 16 из них погибли.

Каракурты атакуют все виды домашних животных. Их может уберечь только своевременно оказанная помощь, предупреждают специалисты. По их словам, причиной нашествия стала сильная жара, которая способствует быстрому размножению и повышенной ядовитости опасных паукообразных.

"Если каракурт покусал домашний скот, надо срочно обратиться к ветеринарам, чтобы своевременно оказать помощь, иначе животные погибнут. По сравнению с прошлыми годами этим летом статистика по укусам каракуртов быстро растет", - заместитель руководителя ветеринарной станции Ержан Абишев.

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Сегодня, 13:34
305
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