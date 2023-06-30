Ребёнок умер от укуса змеи в Алматинской области

Фото: astanatv.kz

В больнице Алматинской области от укуса гадюки скончался девятилетний мальчик, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Трагедия произошла в селе Кеген. Как сообщили врачи, ребёнок поступил в крайне тяжёлом состоянии. У него был отёк лёгких. Пациента сразу же госпитализировали в отделение реанимации. Ввели сыворотку против яда змеи. Через пару часов процедуру повторили. Но на следующий день состояние пациента резко ухудшилось.

"Так как состояние ребёнка было тяжёлым, спасти нам не удалось, потому что у него были множественные осложнения после укуса змеи – отек лёгких был, ДВС синдром. Токсический гепатит был, токсический нефрит. В конечном счете, у него была полиорганная недостаточность", - сообщил заместитель главврача Кегенской районной больницы Мурат Серикулы.

С начала года в Алматинской области от укусов змей пострадали 11 человек, а в минувшем году за медицинской помощью обратились 24 человека. До последнего случая обходилось без жертв.