Более 20 дней находится в коме укушенный змеёй ребенок из Балхаша

Змея укусила ребёнка в Балхаше. Более трёх недель он находится в реанимации. Пострадавшего перевезли в детскую клиническую больницу Караганды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Случай произошел 22 июня. В 23:45 в многопрофильную больницу Балхаша поступил ребёнок со змеиным укусом левой кисти.

В связи с ухудшением состояния по рекомендации областного консилиума ребёнок переведён в многопрофильную областную детскую клиническую больницу Караганды.

"Состояние очень тяжёлое, ребёнок находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких. Проводится всё необходимое лечение", - сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения Карагандинской области.

Ранее сообщалось о том, что в больнице Алматинской области от укуса гадюки скончался девятилетний мальчик.