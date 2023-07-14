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На нашествие каракуртов пожаловались сельчане в ЗКО
Жительница села Большой Чаган района Байтерек Татьяна пожаловалась на каракуртов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
"Знаю, что они смертельно ядовитые. Очень опасаемся за своих детей. Они целыми днями играют на улице. А одного из пауков обнаружили в полутора метрах от входной двери в дом. Одного удалось поймать и поместить в банку. Как нам быть? Ходила в нашу сельскую амбулаторию и спрашивала, есть ли у них сыворотка, которую необходимо ввести в течение 15 минут после укуса паука. Ответили, что нет. Очень переживаем", — поделилась женщина.
Между тем в управлении здравоохранения ЗКО отметили, что после укуса паука необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую больницу.
"Если ребёнка или взрослого укусил паук, необходимо выдавить паука с места укуса вместе с головой, поместить в банку и привести вместе с собой в ближайший травмпункт", — посоветовали в облздраве.
Год назад жители села Озёрный района Байтерек так же жаловались на нашествие каракуртов. Тогда руководитель отдела "Экзотариум" Алматинского зоопарка, герпетолог Александру Гурнёв рассказывал, что для взрослого человека с нормальной иммунной системой укус этого паука не является смертельным, но помучаться заставит.
"Для детей и людей пожилого возраста может обернуться смертельным исходом. Наличие каракурта обусловлено наличием убежища, и чем больше таких мест, как норы грызунов, мусор, хлам, тем больше вероятности встретить паука. В первую очередь необходимо содержать двор в чистоте, а в доме замазать все щели. Обязательно соблюдайте технику безопасности. Когда каракурты плетут коконы, откладывают яйца, в этот период они не перемещаются, остаются в насиженных местах. Во время миграции пауков, когда они подыскивают подходящие месте, возникают укусы", — пояснил специалист.
Он отметил, что для уничтожения можно применять стандартные инсектициды, например, дихлофос.
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