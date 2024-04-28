Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана и столице

По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, в горных районах юга-востока – осадки в виде дождя и снега. И только на юго-западе, северо-западе и в центре страны ожидается погода без осадков, передаёт BaigeNews.kz.

По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере – град, на юго-западе, юге – шквал, пыльная буря, на юго-востоке – туман.

Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на севере Карагандинской области ожидаются гроза, град. Ветер западный, юго-западный на западе, севере области 15-20, порывы 23 м/с. В Караганде днём ожидается гроза. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

29 апреля ночью на западе, севере, востоке, днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Днём на западе, юге, востоке области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20, при грозе порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью порывы 15-20 м/с.

В Астане утром и днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на юге, западе, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на юге, западе, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау днём ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днём порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области, днем на западе, юге области ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью 15-20, на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с, днём на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Вгорах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

Днём на северо-западе, севере области Абай ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре области 15-20, днем порывы 23 м/с. На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность. Днём ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Во второй половине дня на северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза, днём град. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодар ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Днём западе, севере в Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер южный с переходом на северный, днем западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Уральске днём ожидаются гроза, град. Ветер южный с переходом на северный, днем порывы 18 м/с.