Мошенники оформляют кредиты на пострадавших от паводка казахстанцев

В полиции Бурлинского района ЗКО сообщили, что мошенники стали звонить людям, пострадавшим от паводка, под предлогом начисления выплат от государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Злоумышленники представляются представителями местных исполнительных органов, сотрудниками правоохранительных органов или волонтерами, и просят продиктовать смс-код.