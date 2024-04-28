  • 28 Апреля, 16:09
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Мошенники оформляют кредиты на пострадавших от паводка казахстанцев

Сегодня, 15:48
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 15:48
Сегодня, 15:48
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Фото: pixabay.com

В полиции Бурлинского района ЗКО сообщили, что мошенники стали звонить людям, пострадавшим от паводка, под предлогом начисления выплат от государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Злоумышленники представляются представителями местных исполнительных органов, сотрудниками правоохранительных органов или волонтерами, и просят продиктовать смс-код.

"Мошенники просят продиктовать код, с помощью которого впоследствии оформляют кредит в банках второго уровня. О таких фактах стало известно в нескольких регионах нашей республики. Убедительно просим не поддаваться на их уловки. Не сообщайте смс-коды, не отвечайте на видео-звонки с незнакомых номеров. Ваши деньги в ваших руках", — говорится в сообщении.

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