15 тысяч казахстанцев преодолели "Забег Единства"

В 15 регионах страны стартовал "Забег Единства", посвященный Дню единства народа Казахстана. Дистанции в 21, 10, 5 и километров в общей сложности преодолели около 15 тысяч жителей республики, передаёт BaigeNews.kz.

Мероприятие организовано Ассамблей народа Казахстана совместно со столичной Федерацией триатлона, Министерством туризма и спорта, Министерством культуры и информации, а также акиматом Астаны. В столице поучаствовать в забеге пожалали около двух тысяч жителей. Стартовал полумарафон с территории EХРО.

Самые юные спортсмены соревновались в дистанции на 1 км. Каждый из бегунов на финише стал обладателем памятной медали.

"Забег Единства" является одним из мероприятий АНК, направленным на продвижение общенациональных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе по принципу "Мы разные, но мы равные". Подобные спортивные мероприятия объединяют нас, укрепляют наше единство, дарят прекрасное чувство локтя и товарищества. И, конечно же, дарят здоровье и прекрасное настроение", — отмечают организаторы.

В прошлом году в забеге участвовало всего 250 человек, а в этот раз он объединил любителей бега со всей страны.

Планируется, что "Забег единства" теперь будет проходить ежегодно во всех регионах страны. Кроме того, организаторы поделились планами ввести настоящую марафонскую 42-километровую дистанцию.