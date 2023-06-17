В Шымкенте 8 человек пострадали от укуса каракуртов

Фото: Фото взято с сайта otyrar.kz

Устрашающий вид и опасный яд. Восьмерых человек за два месяца покусали пауки на юге страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Пять из них получили болезненные укусы каракуртов в мае, еще трое в июне. Мирас попал в больницу сегодня ночью, молодой человек попросил не показывать его лицо. Мужчина спасаясь от жары, лег спать на улице и получил болезненный укус в руку. Сейчас Мирас под сильным обезболивающим.

"У меня начала сильно болеть рука, и я увидел что по мне ползет паук. Боль быстро распространилась выше, потом начала болеть поясница, ноги. Была страшная боль. Меня отвезли в больницу, сейчас мне получше", — говорит Мирас.

В прошлом году с мая по сентябрь каракурты покусали 11 человек. Если боль не сильно выраженная, пациента, после приема обезболивающих, могут отправить домой. Но чаще всего покусанных госпитализируют. Особо опасны укусы пауков для больных с хроническими заболеваниями.

"Есть люди страдающие хроническими заболеваниями, им нужно немедленно обратиться потому что бывают тяжелые последствия. Боль бывает до такой степени сильная, что бывает развивается парез кишечника. Если тяжелая форма, мы таких больных даже кладем в реанимационное отделение", — говорит главный врач центра гиперборической оксигенации Шымкента Мадина Ермаханбетова.

Если вас укусил каракурт, специалисты советуют сразу же обратиться к врачам. Ну а если это произошло на природе за городом и долго ехать до больницы, по пути можно облегчить состояние пострадавшего. Если паук ужалил в руку или ногу, то конечность следует максимально обездвижить. Укушенному следует давать обильное питье, теплую воду или горячий чай. При укусе возникает сильная боль, ее можно притупить любым болеутоляющим препаратом. А вот чего точно не стоит делать так это надрезать и прижигать место укуса или накладывать жгут на конечность.

При этом специалисты говорят, пауки сами на людей не нападают, чаще всего они кусают если человек вторгается в их пространство.

"В 99% случаев каракурт кусает когда человек надевает обувь, утром если у вас стройка или вы пошли в поход, берете ботинки друг об друга стукаете, аккуратно просматриваете, если каракурта внутри нет то встретить его и прижать довольно сложно, они сами не нападают", — говорит инструктор по альпинизму Тарас Моисеев.

Врачи просят быть внимательными, ведь каракурта не так просто не заметить. Этот паук имеет длинные ноги, черный окрас и красные пятна на брюшке, предупреждающие — осторожно, опасен.