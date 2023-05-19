Две многоэтажки построили незаконно в Павлодаре

Две многоэтажки незаконно возвели в Павлодаре. Об этом сообщили в Управлении архитектуры и градостроительства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

На основании исковых требований акимата города вынесены судебные акты о признании ряда объектов строительства самовольными и об их сносе.

"Решениями судов признаны незаконно возведёнными многоквартирные жилые дома, расположенные по адресам: улица Естая, 102 и улица Камзина, 102. В связи с чем обращаем внимание граждан, планирующих приобрести квартиры у частных застройщиков, на соблюдение ими требований Закона РК "О долевом участии в жилищном строительстве", – говорится в сообщении.

Для предотвращения неправомерного привлечения денег дольщиков гражданам настоятельно рекомендуют перед покупкой недвижимости обращаться в местные исполнительные органы для выяснения всех обстоятельств, включая законность строительства объекта.