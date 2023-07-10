Два ребёнка выпали из окон многоэтажек в Караганде

Фото: bsh.kz

За прошедшие выходные в Караганде из окон многоэтажек выпали два четырёхлетних малыша. Один из них оказался в реанимации, в тяжёлом состоянии, а вторая девочка погибла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еkaraganda.kz. Об этом сообщил глава ситуационного центра многопрофильной больницы имени Макажанова Ерик Шонбаев.

Как уточнили в ДЧС региона, в момент происшествий дети находились без присмотра родителей.

Врачи сейчас борются за жизнь мальчика 2019 года рождения, который упал с четвёртого этажа.

"Он был доставлен в городскую больницу №1. Сейчас за его жизнь борются врачи, он в тяжелейшем состоянии. У мальчика перелом черепа, перелом шейного отдела позвоночника, ушиб обоих лёгких, переломы рёбер и скелетные травмы, - поделился Ерик Шонбаев. – На помощь врачам в больницу № 1 направили доктора из клиники Макажанова и из областной детской клинической больницы", - сообщили в больнице.

Москитные сетки, добавил врач, надёжны только на первый взгляд: они легко гнутся. Поэтому Шонбаев ещё раз призвал родителей быть осторожными и не оставлять детей без присмотра.

На прошлой неделе в МЧС сообщили, что дети стали чаще выпадать из окно из-за недосмотра родителей. И дали рекомендации, как обезопасить детей от трагедий.