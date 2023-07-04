Дети стали чаще выпадать из окон из-за недосмотра родителей — МЧС

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В МЧС опубликовали печальную статистику. Из-за недосмотра родителей в стране увеличилось количество выпадение детей из окна. Только за прошедшую неделю из окон многоэтажек выпали восемь малышей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС РК

Как показывает статистика ведомства, ежегодно с наступлением тепла повышается количество несчастных случаев с выпадением детей из окон. И по мнению спасателей наибольшую опасность в этой ситуации представляют москитные сетки, устанавливаемые на современных окнах в этот период.

"Только за прошлую неделю в стране было восемь случаев, где погиб один трёхлетний ребёнок, который упал с 17 этажа в городе Астана. Хотели бы отметить, что при выпадении из окна дети получают тяжёлые травмы, требующие длительного лечения и восстановления. А в некоторых случаях ребёнок остаётся инвалидом, нередко умирают прямо на месте происшествия или по дороге в больницу", — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что годовалый малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже в Костанае.

В МЧС дали рекомендации, как обезопасить детей от выпадения из окон.