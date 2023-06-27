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  • В Шымкенте из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. В МЧС напомнили правила безопасности
pxhere.com Сегодня, 13:12
303
Сегодня, 13:12
303
Фото: pxhere.com

В Шымкенте из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. В МЧС напомнили правила безопасности

Шестилетний мальчик, который накануне выпал из окна третьего этажа жилого дома в Шымкенте, находится в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое. Сообщается, что происшествие случилось 26 июня в 19:00 на улице Орынбай акына Енбекшинского района.

Из-за участившихся трагических случаев выпадения детей из окон в министерстве по ЧС опубликовали памятку для родителей для обеспечения безопасности своих чад.

Так, спасатели просят: 

  1. Не оставлять детей без присмотра.
  2. Не оставлять окна и балконы открытыми.
  3. Не показывать детям, как открывают окна. 
  4. Не разрешать детям выходить на балкон без взрослых.
  5. Не полагаться на москитные сетки.
  6. Установить фиксаторы и блокираторы на окна, предотвращающие их открывание. 
  7. Отодвинуть мебель от окон. 
  8. Поставить на подоконник цветы или иные предметы, не позволяющие детям свободно открывать окна.  

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Сегодня, 13:12
303
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