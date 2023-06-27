В Шымкенте из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. В МЧС напомнили правила безопасности

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Шестилетний мальчик, который накануне выпал из окна третьего этажа жилого дома в Шымкенте, находится в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Врачи оценивают состояние ребёнка как тяжёлое. Сообщается, что происшествие случилось 26 июня в 19:00 на улице Орынбай акына Енбекшинского района.

Из-за участившихся трагических случаев выпадения детей из окон в министерстве по ЧС опубликовали памятку для родителей для обеспечения безопасности своих чад.

Так, спасатели просят: