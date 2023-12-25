ДТП с автобусом в Алматы: врачи рассказали о состоянии пострадавших

О состоянии пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом сообщили в Управлении общественного здравоохранения Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Одну из пациенток перевели из реанимации в отделение политравмы. У неё множественные переломы. Врачи оценивают состояние женщины как тяжёлое.

Водитель автобуса, женщина 36 лет, находится в отделении нейрохирургии. У неё ушиб головного мозга лёгкой степени, состояние стабильное.

Ещё одному пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

"Ушиб головного мозга лёгкой степени. Ушибленная рана мягких тканей затылочной области, мягких тканей головы, с растяжением связочного аппарата шеи находится на лечении в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное. Все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объёме", - сказал заведующий отделением клинической больницы №7 Ильдар Курмаев.

Напомним, трагедия произошла 22 декабря в 18:15 у 7-й горбольницы в Алматы. В полиции сообщили, что пассажир автобуса 47-го маршрута ударил женщину-водителя, она потеряла сознание и управление над транспортом. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами.

Три человека скончались на месте происшествия до приезда врачей. Четверо госпитализированы.

Мужчина, ударивший водителя автобуса, задержан. В отношении него зарегистрировано уголовное дело по статье 293 УК РК (хулиганство) и части 3 статьи 351 УК РК (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц). По этой статье ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Задержанный водворён в изолятор временного содержания ДП. Начато следствие.

В Сети появилось видео происшествия.