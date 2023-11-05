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Драку на льду устроили хоккеисты сборных Казахстана и России

Сегодня, 09:19
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shaiba.kz Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19
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Фото: shaiba.kz

В Санкт-Петербурге прошёл хоккейный матч "Кубка будущего", в котором молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) играла с юниорской сборной России (до 18 лет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился разгромным поражением сборной Казахстана — 1:9. В концовке встречи хоккеисты решили выяснить отношения в кулачном поединке — видео можно посмотреть ниже.

"Дело дошло до... схватки по грэпплингу! Оразов держал Матюшина за маску, Матюшин принял решение проходить в одну ногу, Оразов сделал спрол и законтролировал девятого номера. Оба молодцы, можно возвращаться к хоккею", — так прокомментировал драку на льду телеграм-канал "Хоккей России". 

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