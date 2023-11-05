Драку на льду устроили хоккеисты сборных Казахстана и России

В Санкт-Петербурге прошёл хоккейный матч "Кубка будущего", в котором молодежная сборная Казахстана (до 20 лет) играла с юниорской сборной России (до 18 лет), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч закончился разгромным поражением сборной Казахстана — 1:9. В концовке встречи хоккеисты решили выяснить отношения в кулачном поединке — видео можно посмотреть ниже.