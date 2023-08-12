Дочь родилась у огнеборца во время тушения крупного пожара на складах Алматы
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Во время ликвидации сложного пожара в Алматы у начальника пожарной части №8 капитана гражданской защиты Азата Темирбаева родилась дочка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
В ведомстве отметили, что это четвёртый ребенок теперь уже в многодетной семье. Старшим сыновьям 15 и 11 лет, дочке 8 лет.
"Огнеборец, который руководил одним из трех участков тушения пожара, вспыхнувшего на складах Жетысуского района Алматы, работает в службе 21 год. Он принимал участие в ликвидации сложных пожаров, спас десятки человеческих жизней. Поздравляем коллегу с рождением дочери!", — говорится в сообщении МЧС.
Напомним, крупный пожар разгорелся сегодня в семь утра на складах в районе Алматинской барахолки.
Тушение осложняли особенности конструкции сооружений, была угроза обрушения и распространения огня на соседние здания. Известно, что на складе находились канцтовары и аксессуары для сотовых телефонов. локализовали огонь в 9:45 и в 12:22 ликвидировали.
Всего в ликвидации пожара задействованы: 120 человек личного состава и 33 единиц техники ДЧС, а также для подвоза воды 7 водовозов коммунальных служб и Службы спасения Алматы. На месте пожара выставлено оцепление из сотрудников МВД.
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