Огнеборцы ликвидировали сложный пожар На складах в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Сложный пожар на складах в Алматы ликвидирован в 12:22, жертв и пострадавших нет, огнеборцы предотвратили распространение пожара на соседние строения", — говорится в сообщении.

Напомним, о пожаре стало известно сегодня в семь утра. Тушение осложняли особенности конструкции сооружений, была угроза обрушения и распространения огня на соседние здания. Известно, что на складе находились канцтовары и аксессуары для сотовых телефонов.

Всего в ликвидации пожара задействованы: 120 человек личного состава и 33 единиц техники ДЧС, а также для подвоза воды 7 водовозов коммунальных служб и Службы спасения Алматы. На месте пожара выставлено оцепление из сотрудников МВД.