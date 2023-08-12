  • 12 Августа, 11:43
  • BAIGENEWS

Пожар на складах в Алматы локализован

Сегодня, 09:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
МЧС РК Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:58
128
Фото: МЧС РК

Пожарные ДЧС Алматы сообщили о локализации крупного пожара на складах в Алматы,  передаёт BaigeNews.kz.

"Усилиями огнеборцев Алматы в 9-45 пожар локализован на площади 2250 квадратных метров", — сообщает МЧС РК.

Как уточнили в ДЧС на складах по улице Москвина хранились канцелярские принадлежности и аксессуары для сотовых телефонов. 

Напомним, сообщение о пожаре поступило сегодня в 7:16. Из-за конструктивных особенностей горящих складов и металлических стен, в очагах пожара создалась высокая температура и возникла угроза обрушения конструкций. 

По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет. В Тушении задействовано 25 единиц техники и 85 человек, а также службы взаимодействия города.

 

 

Самое читаемое

Наверх